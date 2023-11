Firenze, porte storiche illuminate di blu per la Giornata dell’infanzia e adolescenza

Firenze, 20 novembre 2023 – Le porte storiche di Firenze si sono illuminate di blu per la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre. Il Comune di Firenze ha aderito all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa dall’Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, illuminando di blu le porte storiche della città. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e rinnovare l’impegno dell’amministrazione comunale verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione Onu. A cura di Firenze Smart, sono state le antiche porte di accesso alla città: Porta San Gallo, Porta a Prato, Porta Romana, Porta alla Croce e Porta San Frediano.

5 foto (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Presso la Porta San Frediano, per il Comune di Firenze l’assessora Maria Federica Giuliani insieme alla presidente del Comitato Unicef di Firenze Olivia Castellino, hanno tenuto una piccola cerimonia per l’accensione, insieme ai volontari.n“Il lavoro che fa Unicef è sempre prezioso, e lo diventa ancor di più ai nostri giorni, in queste guerre terribili, dove i bambini scontano le situazioni più difficili. In questi contesti, e non solo, l’attività di Unicef e di altre associazioni diventa fondamentale. La speciale illuminazione di blu delle porte storiche della città – ha detto l’assessora Giuliani - in segno di adesione alla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, è un modo per tenere alta l’attenzione sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza e riflettere sull’importanza del ruolo delle Istituzioni per tutelare i bambini e i ragazzi con i loro bisogni e diritti”. L’iniziativa ‘Go Blue’ è realizzata nell’ambito del protocollo di collaborazione tra Anci e Unicef Italia e rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ai Comuni, previste dal Programma ‘Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti’. “Questo evento sul territorio è per noi importante perché segna la nostra presenza e il nostro impegno in connubio con le istituzioni– ha detto la presidente del Comitato Unicef di Firenze Olivia Castellino -. Una delle nostre missioni è la divulgazione dei diritti dell’infanzia, sia agli adulti che ai bambini. Nei confronti dei più piccoli lo facciamo con varie iniziative, anche nelle scuole, vogliamo metterli a conoscenza dei loro diritti, che purtroppo in tante parti del mondo sono lesi. La Toscana ha dato un ottimo contributo all’iniziativa aderendo con vari Comuni tra cui Empoli, Fucecchio, Prato e vari altri. Tanti bambini stanno soffrendo per le guerre, ma non bisogna mai dimenticare i bambini che patiscono e muoiono per malattie e fame. L’Unicef attraverso la raccolta fondi cerca di intervenire a trecentosessanta gradi in contesti di guerra, di povertà e disagio sociale, ovunque ci sia bisogno e veniamo chiamati”. Maurizio Costanzo