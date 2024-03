Porte aperte ad UniFi il 20 marzo per la prima edizione di Università svelate

Firenze, 14 marzo 2024 - Giochi interattivi di economia, visite guidate all’interno dei campus e dei loro laboratori, conferenze e letture.

L’Ateneo fiorentino partecipa mercoledì 20 marzo alla prima edizione di Università Svelate - giornata nazionale delle Università, manifestazione istituita Crui “come momento di condivisione con la società del patrimonio scientifico e culturale del mondo universitario”.

L’appuntamento, che coinvolge le sedi universitarie attraverso eventi aperti al pubblico, a Firenze prende il nome di “Porte aperte a Unifi”. A partire dalle 16,30 l’Ateneo sarà pronto a svelarsi e accoglierà cittadini, famiglie e futuri studenti nei quattro Campus: centro storico, Morgagni, Novoli e Sesto Fiorentino.

Si potranno così scoprire i vari dipartimenti, le biblioteche, i centri studi. Nei vari poli non mancheranno punti informativi, grazie ai quali conoscere le attività didattiche e di ricerca delle scuole e dei dipartimenti.

Sarà l’occasione, per gli studenti delle superiori, per ricevere chiarimenti sull’offerta formativa dell’anno accademico 2024-2025, caratterizzata da 62 lauree triennali – tra cui il nuovo percorso in “Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio” –, 9 lauree a ciclo unico e 75 le lauree magistrali. Dei 146 percorsi in totale, 39 sono lauree internazionali e 13 sono i percorsi di studio in lingua inglese.

Ecco il programma dettagliato:

Campus Centro Storico

Punti informativi presso Via Capponi 9

Scuole: Architettura | Psicologia | Studi Umanistici e della Formazione

Dipartimenti: Architettura - DIDA | Biologia - BIO | Lettere e Filosofia - DILEF | Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia - FORLILPSI | Scienze della Terra - DST | Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS

Dove e che cosa - Le attività

Visita alle sedi:

via Capponi 9 | Santa Teresa, via della Mattonaia 8

via del Proconsolo, 12 Visita guidata al Museo Antropologico due turni (ore 16.30 e 17.30) per gruppi di massimo 25 persone con ingresso gratuito

Borgo degli Albizi, 12-14 Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” quattro turni (ore 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00) per massimo 15 persone alla volta prenotazioni sulla piattaforma Dialogo entro il 18 marzo

via della Pergola, 60 Visita Centro studi “Aldo Palazzeschi” due turni (ore 16.30 e 17.00) per massimo 12 persone alla volta prenotazioni sulla piattaforma Dialogo entro il 18 marzo

via Santa Reparata, 93 Presentazioni dei Laboratori LabOA del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (Forlilpsi)

via Laura, 48 Presentazioni dei Viralab, Public History e Tecnologie dell'Educazione del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (Forlilpsi) e allestimento di spazi espositivi con stand dedicati.

Campus Morgagni

Punti informativi presso viale Morgagni 44

Scuole: Scienze della Salute Umana | Ingegneria

Dipartimenti: Ingegneria Civile e Ambientale - DICEA Ingegneria dell’Informazione - DINFO | Ingegneria Industriale - DIEF | Matematica e Informatica "U. Dini" - DIMAI | Medicina Sperimentale e Clinica Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino - NEUROFARBA | Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" | Scienze della Salute - DSS | Statistica, Informatica, Applicazioni – DISIA

Apertura straordinaria Infopoint Unico Morgagni (I Piano)

Dove e che cosa - Le attività

Viale Morgagni 44 Presentazione delle due macroaree di ricerca a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) inerenti la social robotics e i sensori indossabili, attraverso la presentazione di robot (ASTRO, NAO, Pepper) e la visione di demo dei progetti Destini, Pharaon, Fit4Med, THE.

Auditorium A (piano terra) - ore 17 Conversazione (in)credibile tra Marsilio Ficino e un medico ai tempi del Covid Lettura drammatizzata scritta da Donatella Lippi a cura de La Compagnia delle Seggiole

Auditorium B (I piano) - ore 17.30 Conferenza La Matematica dell’abaco a Firenze: scuole, maestri e trattati (secc. XIII-XVI) a cura di Elisabetta Ulivi

Viale Morgagni 59 Visita guidata ai laboratori del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni DISIA e attività interattive sui paradossi delle probabilità

Largo Brambilla, 3 Visita ed esposizione di volumi storici in Biblioteca Biomedica 2 turni (ore 16.30 e 17.00) per massimo 15 persone alla volta

Campus di Novoli

Punti informativi presso via delle Pandette 2 (di fronte all’edificio D10)

Scuole: Economia e management | Giurisprudenza | Scienze politiche “Cesare Alfieri”

Dipartimenti: Scienze Giuridiche - DSG | Scienze per l'Economia e per l'Impresa DISEI | Scienze Politiche DSPS

Presentazione opportunità di Unifi Include

Dove e che cosa - Le attività

Edificio D10 Visita guidata alla Biblioteca di Scienze sociali (in più turni dalle 16.30 alle 18, info al banco informazioni dedicato)

Edificio D4 Laboratori e attività di Giurisprudenza: Informazioni sui singoli servizi della Scuola Libertà e sicurezza nello spazio cibernetico (attività laboratoriale) La mediazione dei conflitti va in scena (gli studenti del quarto anno della Laurea Magistrale all’opera in un caso simulato)

Edificio D5 Laboratori e attività di Scienze Politiche: Dalle 17 alle 18.30 - “Il triathlon della politica” Attraverso la composizione spontanea di piccole squadre, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente gioco composto da 3 prove. Dalle 16.30 alle 17 Laboratorio interattivo “A tavola con gli stereotipi” Dalle 16.30 alle 19 “Dalla scuola all’università: un ponte tra docenti” Conversazioni informali tra gli insegnanti di Scuola superiore e i Delegati all’Orientamento per conoscere la “Cesare Alfieri”. A seguire, visita alle aule e ai servizi del Campus. Dalle 16.30 alle 19 “RED – Redazione digitale aperta” La redazione digitale della Scuola aprirà al pubblico il proprio spazio e spiegherà la propria attività.

Edificio D6 Atrio piano terra Giochi interattivi di Economia COMMONSPOLY Età: 12+ Commonspoly è un gioco che unisce i temi della finanza etica con quelli della gestione dei beni comuni. Un gruppo di cittadini cooperano con l'obiettivo di trasformare aree della città in beni comuni, anche grazie a prestiti bancari e operazioni di crowdfunding. Riusciranno i cittadini a trasformare in tempo i beni comuni, prima che intervengano gli speculatori? L'ALBERO DEGLI ZECCHINI Età: 14+ Come creare un portafoglio titoli nel Medioevo Il gioco si inserisce nei programmi di educazione finanziaria della Fondazione Internazionale di Storia Economica "F.Datini" di Prato. Il nome evoca l'immaginario albero degli zecchini che avrebbe dovuto ingannare il Pinocchio di Collodi. Un albero che può rappresentare i fenomeni complessi delle operazioni monetarie e finanziarie. Il gioco si sviluppa al tempo del grande mercante di Prato F. Datini; vince il giocatore che dimostrerà maggiori abilità nel creare investimenti fatti da titoli del debito pubblico di Firenze nel tardo Medioevo.

Cortile Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Nel corso dell’evento i partecipanti potranno visitare, accompagnati dal personale UNIFI, alcuni spazi e aule del Campus

Campus di Sesto Fiorentino

Accoglienza a cura di Open lab

Scuole: Agraria | Scienze della Salute Umana (area del farmaco) | Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Dipartimenti: Chimica "Ugo Schiff"- DICUS | Fisica e Astronomia | Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali - DAGRI

Dove e che cosa - Le attività

DIPARTIMENTO DI CHIMICA Edificio P1 Via della Lastruccia, 3 Galleria del Dipartimento di Chimica La ricerca in vetrina (mostra di poster): La ricerca del Dipartimento di Chimica illustrata dai dottorandi di Ricerca in Scienze Chimiche e Biologia Strutturale

CRIST Visita al laboratorio del Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale Edificio P3, Via Luigi Sacconi, 6

CERM Visite guidate al Centro di Risonanze Magnetiche Edificio G2, Via Nello Carrara, 1

LENS Visita guidata ai laboratori di ricerca dell’European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA Edificio G1 Via Giovanni Sansone, 1 Mostra di illusioni ottiche Enlighting mind

Plesso aule Enrica Calabresi Edificio R1, Via Edoardo Detti, 3 Mostra di Astronomia

Edificio H1 Fisica Sperimentale, viale delle Idee, angolo via B.Rossi,I.N.F.N./LABEC Visita guidata al Laboratorio di tecniche nucleari per l’Ambiente e i BEni Culturali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (LABEC)

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA Edificio M1, via Madonna del Piano 6 Laboratorio CBE LAB di Biologia (Cognitive and Behavioural Ecology Lab o Laboratorio di Ecologia Comportamentale e Cognitiva).

DIPARTIMENTO NEUROFARBA Edificio P5, Via Ugo Schiff 6 Visita nei laboratori dell'Area del Farmaco

DIPARTIMENTO DAGRI Edificio L1, viale delle Idee, 30 Visita al laboratorio di ecofisiologia e biochimica di colture arboree Visita area sperimentale outdoor Visita laboratorio e attività di microbiologia

DIPARTIMENTO DAGRI Edificio R2, via della Lastruccia, 10 Visita laboratorio al piano terra