Porta a porta, calendario rivisto. Dal 2025 salta il terzo passaggio

Il calendario porta a porta dei rifiuti sarà rivisto. Da gennaio il terzo passaggio settimanale di raccolta dell’organico non sarà più effettuato. Il giorno che sarà sacrificato è il sabato. Confermato invece il passaggio del lunedì mentre il giovedì prederà il posto del mercoledì. Il tutto a parità di tariffa. E’ questo lo scenario più probabile, che sarà presentato nei tre incontri pubblici, che l’amministrazione comunale di Fiesole e Alia Multiutility organizzano a inizio del nuovo anno alle ore 21.

Si parte giovedì 2 gennaio al Circolo ‘La Pace’ di Compiobbi per proseguire il 7 gennaio 2025 alla sala del Basolato di Fiesole e mercoledì 8 "Ci dobbiamo adeguarci alle modalità degli altri Comuni dell’ambito territoriale del sistema Taric – spiega Andrea Cammelli (nella foto), assessore con delega ai rifiuti – Solo i fiesolani hanno usufruito di tre raccolte settimanale dell’organico. La modifica doveva avvenire nel 2024. Adesso non può essere ulteriormente rimandata".

Il sistema di raccolta dei rifiuti a Fiesole, attualmente, poggia su due caratteristiche principali: l’introduzione, giusto un anno fa, della tariffa corrispettiva e il sistema porta a porta, che ha permesso di raggiungere nel 2023 una percentuale di differenziata superiore al 76%. "La raccolta dei rifiuti necessita di una riflessione nel breve e nel medio-lungo periodo e questi eventi sono un’occasione per i cittadini che vogliono ricevere informazioni e porre domande" conclude Cammelli. Alia ricorda anche che in queste festività il servizio porta a porta non sarà effettuato domani giorno di Natale e mercoledì primo gennaio.

D.G.