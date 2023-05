Ponti pericolanti, arrivano più di otto milioni

Stavolta è una pioggia benefica, una pioggia di milioni che consentirà di mettere in sicurezza e rinnovare i ponti principali di Borgo San Lorenzo. Ben otto milioni e mezzo quelli messi a disposizione, dopo che la Città Metropolitana aveva effettuato indagini sullo "stato di salute" dei ponti, evidenziandone alcuni a Borgo in condizioni preoccupanti o comunque richiedenti importanti interventi di consolidamento. Nel dettaglio sono quattro quelli su cui si interverrà, tutte lungo la SR 302. Anzitutto il ponte sulla Sieve, all’ingresso del capoluogo, poi quello nei pressi di Casaglia, quello ormai da troppo tempo a senso unico alternato nella zona della Brocchi, tra Borgo e Faltona, e infine quello sul Rio Morto, dopo il passaggio a livello tra Panicaglia e Ronta. Per il ponte del capoluoso sulla Sieve, sono stati stanziati 4.900.000 euro, 2,1 per il ponte della Brocchi, 800mila per Casaglia, e 700mila per Ronta: totale 8 milioni e mezzo di euro. Soddisfatto il sindaco Paolo Omoboni: "Sono risorse importanti, e direi fondamentali, quando si parla di manutenzione dei ponti. In questi casi l’attività di prevenzione è essenziale per evitare poi problemi maggiori. Si tratta di investimenti davvero consistenti".

Non tutti i cantieri apriranno insieme. Il primo lavoro, è quasi scontato, sarà quello del ponte alla Brocchi, che vede un semaforo da anni, senza che finora sia stato fatto alcun tipo di intervento. Omoboni per quest’opera parla di un’attesa solo di alcune settimane: "Stiamo concordando le fasi di lavorazione, anche per prevedere un by-pass che consenta il transito, seppur con limitazioni". Lo stesso sarà necessario per il ponte sulla Sieve. Non si potrà chiudere la strada, e comunque occorre ancora del tempo, nell’ordine di anni, prima di vederci metter mano. "Ringrazio la Regione Toscana e la Città Metropolitana – conclude Omoboni – per il lavoro svolto e la messa a disposizione dei finanziamenti necessari".

"Si tratta – sottolinea l’assessore regionale alle infrastrutture Baccelli – di un intervento importante al quale assegniamo risorse regionali. Come noto, anche in base alle linee guida ministeriali, siamo costantemente impegnati nel monitoraggio e nella valutazione della sicurezza dei ponti finalizzata a stabilire gli interventi necessari. "Ad attuare gli interventi sarà Città metropolitana, che è anche l’ente che ha segnalato il fabbisogno finanziario per gli interventi a Borgo San Lorenzo.

Paolo Guidotti