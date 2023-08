Ponte sull’Arno a Signa: Aggiudicati ufficialmente i lavori

Soddisfazione dei sindaci delle Signe per il passo avanti del nuovo ponte sull’Arno. È stata infatti ufficializzata l’aggiudicazione dei lavori in via provvisoria al raggruppamento di imprese costituito dal Consorzio stabile On site Scarl, Giugliano costruzioni metalliche Srl e Ausilio Spa. "Si tratta di un progetto in cui abbiamo creduto fin da subito – ha detto il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni - ho lavorato con gli enti coinvolti e con i sindaci dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini: grazie alla cassa di espansione San Colombano 2 ci sarà una notevole riduzione del rischio idraulico. Devo ringraziare la Regione e il presidente Giani per la volontà di realizzare l’opera". "Un passo avanti – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – per il quale ringraziamo la Regione. Attendiamo da anni una nuova viabilità e potremo vedere risolto il problema del traffico. A Signa procede la realizzazione del ponte sul Bisenzio, che farà parte dell’arteria di collegamento fra il ponte sull’Arno e via Arte della Paglia, permettendo ai veicoli di viaggiare dalla Fi-Pi-Li in direzione Indicatore senza passare dai centri abitati".