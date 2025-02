Ponte a Niccheri, tornano i libri in corsia

di Manuela Plastina

"Diventerà un luogo di aggregazione e condivisione di cultura ed emozioni". È l’augurio della direttrice del Santa Maria Annunziata, Elettra Pellegrino, per il nuovo servizio bibliotecario nei reparti ospedalieri. Un servizio che riparte dopo 5 anni di sospensione (fu chiuso a febbraio 2020, al primo caso Covid), ma totalmente rinnovato. La nuova biblioteca con oltre 2000 libri, è stata allestita vicino all’auditorium. Ha due comode poltrone per leggere e rilassarsi, un servizio di prestito ‘ufficiale’ tre volte la settimana in collaborazione con la vicina biblioteca comunale e uno di auto-prestito a qualsiasi ora. Nel reparto di pediatria, due sale di aspetto sono state attrezzate per accogliere adulti con bambini con libri e giochi. Quanto prima saranno avviati anche punti di bookcrossing (scambio libri) nelle varie sale di aspetto dell’ospedale. A inaugurare il nuovo servizio, insieme alla dottoressa Pellegrino, c’erano anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, l’assessore alla biblioteca Corso Petruzzi e Fiorella Barucci, presidente Auser di Bagno a Ripoli, insieme ai volontari che si occuperanno della gestione.