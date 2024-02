Ponte a Niccheri . Arriva il centro del sonno. L’unico in tutta Firenze

Un grande riconoscimento per la struttura di Neurologia dell’ospedale Santa Maria Annunziata che, recentemente, con il suo Centro del sonno in attività da dieci anni, è stata accreditata dall’Accademia italiana Medicina del Sonno come Centro di Medicina del sonno a indirizzo neurologico. Per la struttura diretta da Lucia Toscani l’accreditamento, da parte di un’istituzione nazionale come l’Accademia, consacra l’eccellenza dell’Annunziata quale unico Centro del Sonno a Firenze e, nello stesso tempo, dà il via a un processo che metterà in rete i presidi di pertinenza della Usl Toscana centro per una patologia che sempre più si intreccia con tutti gli aspetti della neurologia. Sono di competenza del Centro del Sonno dell’Annunziata tutte le patologie con necessità di un inquadramento, di una definizione diagnostica con o senza esami e di una terapia. Agli esordi del Centro le patologie prese in carico erano quelle del sonno respiro-correlate, con un percorso per la valutazione delle apnee (una delle patologie che registra più casi) e l’adattamento alla CPAP, la terapia con dispositivo che consente la ventilazione notturna. Successivamente le competenze si sono ampliate con attenzione allo studio delle alterazioni comportamentali del sonno REM, la sindrome delle gambe senza riposo, i movimenti periodici degli arti inferiori, le epilessie notturne e le parasonnie in diagnosi differenziale, la narcolessia. Il Centro, inoltre, si sta attrezzando per intervenire anche sull’insonnia grazie alla possibilità di nuovi farmaci innovativi.