Ponte a Greve, alla Coop arriva l'unità mobile Ispro per screening gratuiti

Firenze, 1 ottobre 2024 - Al via la terza tappa della campagna Metti la prevenzione nel carrello, promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze per promuovere la prevenzione agli screening oncologici. Dal oggi al 30 ottobre l’Unità Mobile dell’Ispro, sosterà nel parcheggio del Centro Ponte a Greve per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito o che comunque, hanno diritto a partecipare allo screening. Durante il periodo di permanenza dell’Unità Mobile, sarà possibile partecipare anche allo screening per l'epatite C rivolto a tutti i cittadini fra i 35 e i 55 anni che non hanno ancora effettuato il test. Oltre alle attività di screening, l’evento prevede una serie di iniziative parallele che si svolgeranno all’interno del Centro Ponte a Greve, dedicate alla prevenzione con medici epidemiologi, dermatologi, dietisti e biologi. L’evento, che rientra nelle iniziative dell’ottobre rosa dedicate alla prevenzione dei tumori femminili, fa parte di un più ampio protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze che ha come obiettivo la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per favorire sempre di più l’adesione agli screening oncologici. Nelle prime due tappe l’iniziativa ha registrato una grande adesione: a luglio, presso il Centro Gavinana, nell’Unità mobile sono state effettuate in un mese mille mammografie. Durante la settimana di permanenza a Prato altre 200 donne si sono sottoposte alla mammografia presso l’Unità Mobile. Dopo Firenze e Prato, nei prossimi mesi l’iniziativa proseguirà e farà tappa in altri Coop.fi nelle province di Pistoia, Lucca, Pisa, Arezzo e Siena: nei punti vendita di Unicoop Firenze toccati dall’iniziativa sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere ai test dei programmi di screening oncologici e partecipare ad attività dedicate alla prevenzione oncologica con il supporto dei professionisti dell’Ispro. I programmi di screening oncologico. Screening mammografico presso l’Unità Mobile dell’Ispro. Chi ha tra i 45 e 74 anni ed è interessata a effettuare una mammografia presso l’Unità Mobile presente al punto vendita di Ponte a Greve, può scrivere un messaggio whatsapp al numero 3382000224 con il testo “Contattami” e verrà richiamata. Screening cervice uterina: a che punto sei con lo screening? Presso il punto informativo dell’Ispro il 2 e 16 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 è possibile incontrare i professionisti dell’Istituto e verificare il possesso dei requisiti per accedere allo screening della cervice uterina. Screening colon retto: restituisci la provetta presso l’Unità Mobile dell’Ispro. Per tutti coloro che hanno già ricevuto l’invito a casa per effettuare lo screening del colon retto, è possibile restituire la provetta, presso l’Unità Mobile, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Chi non ha ancora ricevuto l’invito, può recarsi al punto informativo dell’Ispro il 2 e 16 Ottobre dalle ore 9 alle ore 13 per incontrare i professionisti dell’Istituto e verificare il possesso dei requisiti per accedere allo screening del colon retto. Screening per Epatite C - test Hcv. Chi ha tra i 35 e i 55 anni ed è interessato a effettuare un test Hvc, puoi recarsi presso la sezione soci il 3, 9 e 23 Ottobre dalle ore 9 alle ore 13, per chiedere di effettuare l’esame. Ci vorranno circa 20 minuti per conoscerne l’esito.