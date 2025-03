Pontassieve si trasforma: cantieri e investimenti per 30 milioni di euro

di Leonardo BartolettiUna serie di cantieri trasformeranno Pontassieve. In tutto - tra pubblici, privati, bandi Pnrr e fondi regionali - si tratta d’investimenti per circa trenta milioni di euro. Gli interventi riguarderanno diverse aree strategiche, in particolare lungo via Aretina, dalla scuola Balducci fino a piazza della Stazione. Si tratta di lavori che cambieranno il volto della città.

"Una primavera di cantieri – dice il sindaco Carlo Boni (in foto) - che sta già cambiando Pontassieve. Abbiamo presentato tutto questo ai cittadini con grande partecipazione dimostrata. È stata una serata dalla quale è emerso il quadro che disegna la Pontassieve del futuro, che sta già prendendo forma, con servizi alla comunità".

In un’assemblea pubblica, l’Amministrazione comunale ha infatti illustrato il quadro complessivo dei lavori. Tra questi largo spazio è stato riservato alla Casa di Comunità che, con un investimento di oltre sette milioni di euro, sarà destinata ai servizi sanitari e assistenziali, rispondendo alla crescente domanda di servizi medici più vicini ed accessibili.

La conclusione dei lavori è prevista per aprile 2026. Sempre nell’ex area ferroviaria Borgo Verde, nei prossimi mesi prenderà il via la riqualificazione dell’attuale parcheggio con un aumento degli attuali posti auto (da 192 a 229, oltre a 45 posti moto) e recupero di spazi da dedicare alla comunità con la creazione di un camminamento sicuro dalla Stazione alla Ruffino. Insieme a questo intervento è in programma un altro parcheggio scambiatore, finanziato dalla Regione Toscana con 2,2 milioni, che porterà ulteriori 192 posti.

È stata inoltre annunciata la partenza di due cantieri di Rfi, in via Verdi e in Piazza della Stazione che daranno il via ad altrettanti interventi tra cui il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria e la riqualificazione dell’area circostante alla Stazione dei treni. I lavori, che si svolgeranno anche in simultanea in diverse zone del paese, comporteranno modifiche alla viabilità e alla sosta.