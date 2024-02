Polveriera Cas, materassi in fiamme al centro d’accoglienza per minori

FIRENZE

Per l’incendio di alcuni materassi, nella notte fra domenica e lunedì, è stato evacuato il Cas di via di Villamagna, strutturato che accoglie minorenni immigrati. Tutti gli occupanti sono stati portati per lievi intossicazioni. A spegnere l’incendio sono stati i vigili del fuoco. Al loro arrivo, attorno alle 4.15 del mattino, hanno trovato i due materassi avvolti dalla fiamme nel giardino. Una situazione esplosiva, quella del Cas di via di Villamagna, dove già in passato si erano verificati episodi simili. Spesso, la miccia di queste tensioni è la difficile convivenza all’interno della struttura, dove prevalgono immigrati non accompagnati di origine nordafricana, tunisini e marocchini. "Da tempo come Lega, denunciamo la malagestione del suddetto Centro di Accoglienza, scenario ormai frequente di risse e violenza", dicono, in una nota, il capogruppo in Palazzo Vecchio Lega, Federico Bussolin, del Segretario Lega Firenze, Barbara Nannucci e dei Consiglieri di Quartiere 3 Lega, Alessio Di Giulio e Stefano Dragotta.

"I residenti sono da tempo terrorizzati per il clima creatosi, non passa settimana che non intervengano auto di polizia o carabinieri oppure ambulanze per i comportamenti poco consoni dei cosiddetti ospiti. Queste persone sono evidentemente spesso ubriache o comunque troppo “vivaci” per poter abitare in un edificio a pochi metri da case e giardini frequentati da persone di ogni età. Serve da tempo una postazione fissa della Polizia Municipale davanti al Centro di Accoglienza. La Giunta ci pare invece che assista inerme ogni volta senza proferire parola".

"Il Comune - concludono - in più occasioni, così come la Presidente del Q3, non ha ascoltato le sollecitazioni e le richieste della Lega e dei residenti. Cosa deve accadere, oltre ad un incendio, per far capire che l’incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica sono in pericolo?".