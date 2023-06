Polizia Postale e Tessilform S.p.a. insieme per la prevenzione dei crimini informatici

La Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale per la Toscana, La Spina Stefano Orrea, Sales Director di Tessilform S.p.a., produttrice del marchio ’Patrizia Pepe’, hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. Mira alla condivisione delle procedure d’intervento. Fondamentale il reciproco, continuo scambio informativo: permette ai due partner di disporre di elementi sulle principali minacce e sulle modalità dei più insidiosi attacchi informatici. Documento firmato alla presenza di Elisa Beatrice Cozza, Vicario del Questore secondo cui "il protocollo porta con sé l’ obiettivo di prevenire e contrastare reati informatici e di garantire più sicurezza per tutti gli utilizzatori di piattaforme e software".