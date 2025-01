Polizia municipale recupera e restituisce cinque scooter rubati. Denunciate quattro persone

Cinque scooter rubati rintracciati e restituiti ai proprietari nei primi quindici giorni del 2025. Parte con il botto l’attività mirata da parte dei motociclisti dell’autoreparto della polizia municipale di Firenze che oltre al recupero dei veicoli hanno anche deferito all’autorità giudiziaria quattro persone per ricettazione. Tra gli episodi da evidenziare quello avvenuto il 7 gennaio in zona Gavinana. Gli agenti hanno fermato il conducente dello scooter risultato rubato dopo un tentativo di fuga: dagli accertamenti è emerso che l’uomo era recidivo. Nella mattinata di mercoledì scorso sono stati due fratelli invece, a cadere nella “rete” dei motociclisti. Uno dei due, già noto agli agenti, è stato visto entrare insieme al fratello all’interno di un parcheggio in zona Isolotto. Questi è salito a bordo di uno scooter rubato di cui già aveva le chiavi ed è stato immediatamente intercettato dalla pattuglia in borghese.