Polizia municipale. La rivoluzione è ok

Qualcosa si è mosso. E nella direzione giusta. Il corpo di Polizia municipale ha cento nuovi agenti, altrettanti ne avrà in dote nell’anno che sta per iniziare. "Li abbiamo assunti per intensificare così i presidi di prossimità e aumentare la sicurezza – le parole della sindaca Sara Funaro all’annuncio di questo autunno – e miriamo ad assumerne altrettanti nel 2025". Al contempo l’assessore Andrea Giorgio ha avviato una serie di fruttuose operazioni anti-degrado nelle prime zone del centro storico. Blitz concertati con il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. Risultati concreti contro vendite illegali, abusivismo e furbetti. Strada giusta, avanti così. Bene anche la PolCascine.