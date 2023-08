Polizia, il saldo è negativo "A settembre via 30 agenti"

FIRENZE

Correva l’anno 2013 e l’allora presidente del Sindacato Autonomo di Polizia, Gianni Tonelli, manifestava di fronte al Parlamento contro i tagli all’apparato sicurezza.

"Oggi, purtroppo, la temuta carenza di organico si è concretizzata", denuncia, a dieci anni di distanza, il segretario provinciale del Sap Firenze, Massimo Bartoccini. Già, perché si fa presto a parlare di sicurezza e dei problemi in alcune zone come quella delle Cascine. O a ripetere come un mantra che il governo deve mandare più agenti. La “crisi“ degli organici che oggi presenta il conto proviene da anni di blocco delle assunzioni, tipo quellio del governo Monti. E oggi, anche solo il riallineamento a quei livelli, è quasi impossibile.

"Noi facciamo il massimo - prosegue Bartoccini - ma con le forze a nostra disposizione".

Secondo i calcoli del sindacato, in questo momento a Firenze e provincia mancano 200 agenti. E non è finita.

"Il mese di settembre prossimo porterà ulteriori gravi conseguenze per la sicurezza di Firenze, poiché per esempio la squadra volanti perderà 30 poliziotti in un solo giorno. Questa drastica riduzione degli agenti potrebbe avere un impatto devastante sulle operazioni di controllo del territorio e sulla prontezza di risposta a eventuali emergenze".

Non solo. Il triennio 2023-2026 coincide anche con il raggiungimento dell’età della pensione per uno zoccolo duro di figure "apicali e fondamentali".

I cosiddetti “anziani“, oggi sessantenni o quasi, quelli che dovrebbero anche affiancare i giovani nell’inserimento e nella crescita.

"Questa drastica riduzione degli agenti potrebbe avere un impatto devastante sulle operazioni di controllo del territorio e sulla prontezza di risposta a eventuali emergenze. Oggi, quindi - prosegue il sindacalista -, emerge la domanda: chi aveva ragione? Il Sap, che aveva previsto la carenza di organico e cercato di sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di un adeguato numero di agenti per garantire la sicurezza della città, oppure chi ha ignorato le richieste del sindacato e ha lasciato che la situazione peggiorasse fino a questo punto critico? La sicurezza dei cittadini e l’efficienza delle forze dell’ordine sono elementi fondamentali per il benessere di una comunità. È urgente - conclude Bartoccini - che le istituzioni prendano provvedimenti immediati per affrontare questa grave situazione di carenza di organico e garantire il corretto funzionamento della Polizia di Firenze. Il Sap chiede un’azione tempestiva e decisa da parte delle autorità competenti per risolvere questo problema, assicurando un adeguato numero di agenti per svolgere efficacemente le loro mansioni e preservare la sicurezza pubblica".

ste.bro.