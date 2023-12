Polizia, il lavoro degli agenti immortalato dal fotografo Sestini. Presentato il calendario 2024

Dodici immagini catturate dal grande fotografo Massimo Sestini, che ha saputo interpretare e combinare al meglio il fascino dei nostri territori con i valori che caratterizzano l’agire quotidiano dei poliziotti al servizio dei cittadini. È il cuore del calendario 2024 della polizia, presentato ieri in Questura. Nel mese di marzo del calendario, Sestini ha immortalato, riflessa in uno specchio d’acqua, l’immagine dell’ispettore Loredana Trigili e dell’agente Calogero Castellino (entrambi della polizia scientifica) durante un sopralluogo su una scena del crimine. Anche il calendario 2024 avrà una finalità solidale e benefica. Il ricavato delle vendite finanzierà il progetto del Comitato italiano per l’Unicef ‘’Nigeria - per ogni bambino e bambina: un futuro’’.