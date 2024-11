Pokemon mania nel segno di Pikachu

Morandi

Nel magnifico e partecipato contesto di “Lucca Comics & Games 2024” mercoledì scorso è stato emesso dal nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un francobollo per celebrare la giornata della Filatelia dedicato a Pikachu , il personaggio più importante dei Pokémon.

Nella vignetta del francobollo – con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,25 – all’interno di una cornice blu viene raffigurato un sorridente Pikachu nel consueto colore giallo riconducendo immediatamente questa emissione al fenomeno mondiale delle carte dei Pokèmon con personaggi creati nel 1996 da Satoshi Tajiri ideatore di creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per puro divertimento.

Nel bollettino Ministeriale a firma di Giovanni Machetti, Responsabile Filatelia di Poste Italiane, si evidenzia l’importanza di questo francobollo che vuole far incontrare il collezionismo tra passato e presente ossia la filatelia con i Pokèmon, un gioco di carte collezionabili che sviluppa e ha sviluppato interessi economici senza precedenti e che riesce ancora oggi ad attirare l’attenzione di nuovi collezionisti e di grandi appassionati.

Il Giappone e anche altri paesi hanno già emesso dei francobolli dedicati ai Pokèmon alimentando così un mercato di gadget e oggettistica di riferimento che va dai videogiochi, ai film, manga, libri e innumerevole giocattoli e appunto francobolli.