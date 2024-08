Poggio Rocchio, i volontari liberano l’area dai rifiuti

Contro l’inciviltà di chi butta via i rifiuti in boschi e parchi sono scesi in campo la sensibilità e l’impegno civico dei volontari della Racchetta di Panzano. Gli angeli del verde hanno infatti ripulito l’intera area di Poggio di Rocchio.

Sono stati raccolti sigarette, bottiglie di vetro, oggetti di carta e imballaggi di plastica. Armati di sacchetti e guanti, i volontari hanno rimosso un’importante quantità di spazzatura e ripulito ogni angolo della zona a due passi dal centro del borgo di Panzano, che è una delle più frequentate da cittadini e visitatori.

La vicesindaca Monica Toniazzi, ha tenuto a ringraziare i ragazzi per una "iniziativa lodevole che merita, oltre che il plauso di tutta l’amministrazione comunale, anche il pieno rispetto da parte di tutti noi cittadini". Nei giorni scorsi Toniazzi ha anche avviato una serie di sopralluoghi per conoscere personalmente le situazioni che necessitano di maggiori interventi anche a seguito di alcune segnalazioni.

Quindi si è confrontata con i responsabili di Alia per individuare i contesti più critici dove occorre rafforzare il servizio di pulizia. "Intendiamo lavorare per migliorare il servizio e garantire una pulizia e decoro a tutto il nostro territorio, un Comune più pulito è sicuramente più accogliente e più vivibile per tutti", conclude Toniazzi.

AnSet