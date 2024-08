Podernovo. La città ricorda l’eccidio nazista

Domenica prossima, 25 agosto, si terrà la commemorazione dell’80° anniversario degli eccidi di Podernovo Lagacciolo e Consuma e della Liberazione di Pelago, due eventi di grande rilevanza storica e civile per il Comune di Pelago. La comunità si riunirà per ricordare questi due importanti anniversari, in un’unica giornata dedicata alla memoria e alla riflessione. La commemorazione è organizzata dal Comune di Pelago, con il contributo del Consiglio Regionale e in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Pacini Editore, Anpi Pontassieve-Pelago, Aned - Sezione di Firenze, Associazione Pro Consuma Aps, Comitato Festeggiamenti Consuma, Associazione Consuma Creativa, Gruppo Geo e Sezione Soci Coop di Valdisieve. L’evento avrà inizio alle 16,30 in Piazza La Pira a Consuma, con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona presso la stele dei caduti. Questo atto solenne segnerà l’avvio della cerimonia, alla quale seguirà un corteoverso Podernovo, luogo simbolico dove la memoria si fa viva e tangibile. All’arrivo a Villa Podernovo, previsto per le 17:30, interverranno con i loro saluti istituzionali il Sindaco di Pelago, Nicola Povoleri, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Consigliere Regionale Cristiano Benucci e la Vicepresidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea Valeria Galimi. Seguirà la presentazione del libro "Comunita’ in guerra, Valdisieve 1940-1944", con un intervento sulla liberazione di Pelago di Francesco Fusi e la presentazione del progetto "Un fumetto su Podernovo", in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze.