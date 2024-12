Podcast, magia delle voci narranti. Il Lucia Festival sbarca in città

Firenze capitale mondiale dei podcast. Grazie alla quinta edizione di Lucia Festival, che torna dal 12 a 15 dicembre con tanti ospiti e anteprime nazionali e assolute. Diventato un appuntamento biennale, anche quest’anno si terrà a Cango - Cantieri Culturali Goldonetta, con due esterne al Cinema Astra e a Villa Romana. Protagoniste del festival sono narrazioni audio provenienti da tutto il mondo sottotitolate in italiano e inglese. Nel ricco programma di questa quinta edizione non mancano sessioni di ascolto collettivo, talk, laboratori e incontri per esplorare le varie interazioni tra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici. Non solo storie audio, ma anche film senza immagini, visite guidate, un momento celebrativo per i 100 anni della radiofonia in Italia, una sessione di ’ginnastica per le orecchie’ e un’anteprima della piattaforma di ascolto per l’infanzia di Bambini all’Ascolto. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Sdiaf e Mlol, gli audio saranno disponibili online, oltre che sul sito del festival anche sul portale DigiToscana MediaLibraryOnline, ad accesso libero, per gli utenti di tutte le reti bibliotecarie della Toscana. Si parte il 12 dicembre alle 10 a Villa Romana con YASS! (You Are So Sound!), il programma di Lucia di formazione e mentoring per producer e audiomaker internazionali, che quest’anno prende la forma di YASS! Lab la voce al microfono, seminario intensivo condotto dall’attrice e insegnante di voce Chiara Claudi.

La programmazione vera e propria del festival prende il via alle 21 al cinema Astra con la proiezione straordinaria di Life Chronicles of Dorothea Ïesj S.P.U., un film e audioracconto sci-fi. Ambientato in una società immaginaria, segue le avventure della ricercatrice Dorothea Ïesj e le sue peripezie alla ricerca di suoni del passato. Il 13 dicembre è anche il giorno in cui si aprono le porte di Cango. Alle 17,30 l’anteprima di ’La Grande Famiglia’ di Cristiano Barducci. Anni ‘50, una radio di New York creò un programma che, in un mondo senza telefono, permetteva di ascoltare le voci dei parenti rimasti in Italia. Nel 2022 Cristiano Barducci scoprì che in America esistevano migliaia di dischi con le registrazioni dello show, iniziò così una ricerca che riannoda i fili di memorie personali e collettive. Tra i tanti appuntamenti, il 14 dicembre il talk con il podcast designer Jonathan Zenti ’Dal Bauhaus a Spotify’.

