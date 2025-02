Pnrr: partito in Toscana il 91% dei progetti

I Comuni toscani confermano l’ottima performance riguardo l’avanzamento delle opere del Pnrr. I numeri infatti dicono che le aggiudicazioni dei lavori sono già state fatte nell’91% dei casi: un risultato importante "che conferma l’impegno dei sindaci e delle amministrazioni nel portare a termine le opere - dice il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri (nella foto) - anche e nonostante le difficoltà operative che hanno dovuto affrontare fin dal primo momento". Dalle elaborazioni dei dati di Italia domani, il portale nazionale del Piano, emerge che in termini di valore i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni in Toscana gestiscono progetti per 1,64 miliardi di euro; di questi, il 78% è in esecuzione e il 14% con lavori conclusi. In termini di numero assoluto, si tratta di 2089 progetti relativi alle opere pubbliche, di cui il 46% con lavori conclusi e il 45% in corso; complessivamente dunque le aggiudicazioni coprono il 91% dei casi.