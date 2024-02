"Plastic free". San Casciano nella rete degli undici Comuni

San Casciano è uno dei 111 Comuni della rete nazionale Plastic Free e continuerà l’impegno per liberare il mondo dall’inquinamento da plastica. Ill sindacoi e la referente Plastic Free della Città Metropolitana di Firenze Gerardina Trotta hanno sottoscritto il protocollo d’Intesa per il miglioramento del territorio dal punto di vista ambientale e per il coinvolgimento nelle attività di volontariato nelle campagne di informazione e sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. È prevista l’organizzazione di giornate di clean-up per la rimozione dei rifiuti nelle aree pubbliche all’aperto, la promozione di lezioni di educazione ambientale nelle scuole, l’installazione di punti informativi. L’intesa mira ad estendere l’importanza di un impegno concreto sul campo da parte della popolazione chiamata ad assumere un comportamento corretto sul tema dei rifiuti. Il 9 marzo al teatro Carcano di Milano, il Comune di San Casciano sarà premiato come realtà istituzionale particolarmente virtuosa nell’ambito delle finalità ambientali promosse da Plastic Free.

