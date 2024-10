Più soldi alle famiglie per l’affitto. Bilancio, tariffe e Irpef congelate

Più risorse da destinare agli affitti e per lo sport inclusivo, grazie al Fondo di solidarietà comunale. Le mosse della giunta sono state annunciate nell’incontro fra l’amministrazione comunale di Lastra a Signa e i sindacati, organizzato proprio per discutere le linee programmatiche del bilancio 2025. Al confronto hanno preso parte il sindaco Emanuele Caporaso, l’assessore al bilancio Massimo Lari e la vicesindaco e assessora alle politiche sociali Annamaria Di Giovanni, insieme ai rappresentanti di Cgil, Spi Cgil e Cisl. Al centro della riunione anche la destinazione del Fondo di solidarietà comunale, ovvero delle risorse che l’amministrazione ha accantonato durante l’anno e che intende dedicare a progetti sociali, di assistenza alla fragilità e all’inclusione. Si tratta complessivamente di 50mila euro che verranno destinati in parte (circa 35mila euro) al contributo affitti, compensando i tagli del governo. Un’altra somma (circa 15mila euro), su proposta di alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti, sarà destinata d un bando sullo sport inclusivo rivolto alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di favorire più discipline da parte delle persone con disabilità fisiche e intellettive. Il territorio di Lastra a Signa è da tempo in prima linea per lo sport inclusivo: l’ultimo esempio, poche settimane fa, è stato l’evento dedicato al Baskin, per permettere a ragazzi con e senza disabilità di praticare insieme una disciplina simile al basket. Tornando al bilancio 2025, non ci saranno variazioni rispetto allo scorso anno per le tariffe a domanda individuale, sui canoni del Centro sociale, l’esenzione per l’addizionale Irpef (per i redditi uguali o inferiori a 13mila euro). "Per quanto riguarda gli investimenti – ha detto il sindaco Caporaso – punteremo su manutenzione delle strade, efficientamento delle scuole, lavori al Centro sociale, studentato negli ex Macelli e restauro dell’Antico Spedale di Sant’Antonio".