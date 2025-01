Più sicurezza nelle strade. Addio agli angoli ciechi. Pd e Sinistra a braccetto per l’obbligo dei sensori

Mozione approvata, lungo la scia milanese. Firenze prende nota e segue il capoluogo lombardo. È passato ieri in consiglio comunale l’atto a doppia firma che unisce maggioranza e opposizione insieme per una battaglia comune, quella della sicurezza stradale. Dalla commissione 6 vivibilità urbana è uscita la mozione sostenuta da Palagi (Spc) e Pampaloni (Partito Democratico) che prevede "l’obbligo di un sensore per angolo cieco e dell’apposito adesivo che ne segnala il pericolo per i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, così come per i veicoli destinati al trasporto di merci a partire dalle 3,5 tonnellate (categorie M2, M3, N2 ed N3), analogamente a quanto fatto dal Comune di Milano nell’estate del 2023".

Quando parliamo di ‘angoli ciechi’ facciamo riferimento a quelle aree che il conducente fa più fatica a tenere d’occhio quando deve spostarsi di lato e svoltare, anche con l’aiuto di specchi, ma che spesso gli altri utenti della strada non percepiscono come zone pericolose da cui tenersi a distanza.

Proprio per questo esistono dispositivi sotto forma di sensori (rientranti nel circuito degli Adas, quei sistemi attivi di assistenza alla guida) che aiutano a rilevare e segnalare il pericolo e che stanno diventando obbligatori con un sistema di telecamere finalizzati alla rilevazione della presenza di un pedone o un ciclista, per esempio, a fianco del mezzo in un punto che sfugge alla visione del conducente. Così, grazie a tale ausilio, chi si trova al volante può essere efficacemente avvisato del pericolo con appositi segnali acustici o luminosi.

"Nella precedente consiliatura non eravamo riusciti a dare completamente seguito a una sollecitazione arrivata da Fiab – sono le parole del leader di Sinistra Progetto Comune Palagi –, a seguito di quanto fatto dal comune di Milano, per limitare l’accesso dei grandi mezzi su gomma privi di sensori per i cosiddetti ’angoli ciechi’. Esprimiamo quindi piacere per aver visto la mozione depositata insieme al Partito Democratico fatta propria dalla Commissione 6 e votata dal Consiglio comunale. Non abbiamo registrato tanti episodi di cronaca drammatici, come il capoluogo lombardo, ma sappiamo bene quanto sia importante tutelare la sicurezza stradale di chi si trova in condizione di maggiore debolezza rispetto a veicoli di dimensioni importanti".

Ora, la mozione suggerisce la verifica ai fini dell’applicabilità della misura del territorio di riferimento, anche con riferimento alle eventuali sanzioni da comminare ai trasgressori eventuali: se tutto il territorio comunale di Firenze o quelle aree urbane "particolarmente segnate dalla presenza di veicoli a due ruote e mezzi non motorizzati".

"A primavera 2025 – avvisa Palagi – chiederemo alla giunta comunale cosa ha fatto per dare seguito a questo atto di indirizzo, ringraziando chi lo ha fatto proprio, chi lo ha votato e, soprattutto, chi ogni giorno opera sul territorio per tutelare il diritto alla mobilità, a partire da Fiab".