Più luci contro i furti e strade sicure. Settimello, le richieste dei cittadini

Nel 2024, stando ai dati ufficiali forniti dalla Prefettura, i reati si sono dimezzati a Calenzano. Il che non rende certamente il territorio calenzanese un’isola felice ma il dato conferma che la percezione sul tema della sicurezza è spesso diversa dalla realtà. E che la sinergia, sempre più stretta, fra Arma dei carabinieri e Polizia municipale funziona. Si è parlato proprio di "Legalità, coesione sociale e controllo del territorio", due sere fa, al circolo Arci La Vedetta di Settimello, nel primo dei quattro incontri organizzati dal Comune con il comando dei vigili urbani e dei carabinieri del territorio.

All’iniziativa erano presenti, insieme al sindaco Giuseppe Carovani e all’assessore competente Marco Venturini, il comandante della stazione dei carabinieri di Calenzano maresciallo Stefano Asdrubali e la comandante della Polizia municipale Maria Pia Pelagatti. Proprio parlando delle ‘criticità’ legate alla frazione di Settimello Asdrubali ha fatto riferimento a tutta una serie di controlli effettuati nei circoli e centri di aggregazione locali che hanno portato a risultati importanti: "Queste sedi – ha detto parlando direttamente ai volontari del circolo – rappresentano presidi importanti in chiave di aggregazione e quando vedete comportamenti sbagliati o cose sospette non esitate a segnalarcelo attraverso il numero unico 112. Spesso infatti c’è una comunicazione errata e ci si limita a postare le cose sui social ma non è il modo giusto".

Il tema, trasversale, della sicurezza – come hanno tenuto a ribadire più volte sia Carovani che Venturini – può essere però declinato in vari modi, anche come sicurezza stradale: "A Settimello – ha spiegato così la comandante Pelagatti – è stato installato un velox su via Dante Alighieri che presentava un alto indice di incidentalità, in particolare investimenti di pedoni, e saranno anche realizzati attraversamenti luminosi. Per il momento i riscontri sono positivi e, dal momento dell’installazione, non ci sono stati incidenti".

Diverse le richieste arrivate dal pubblico: da una migliore illuminazione in via Squilloni come deterrente per i ripetuti furti nelle abitazioni alla manutenzione delle strade costellate da buche, fino alla necessità di limitare la velocità in via Arrighetto da Settimello e di togliere le sfere in cemento vicino a piazza I Maggio. Prossimo incontro il 28 maggio alle 21 alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini.