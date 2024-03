Più donne con la laurea rispetto ai maschi

Presentato il primo bilancio di genere del Comune. Documento redatto in collaborazione con l’Università di Firenze, Regione e Città Metropolitana, che analizza e valuta scelte politiche e impegni economico-finanziari dell’amministrazione ed analizza la situazione femminile fotografandola in termini di impresa, peso nella famiglia, lavoro, istruzione e accessibilità. Tra i dati salienti emerge che le donne sono la maggioranza della popolazione: 10394, mentre gli uomini sono 9895 su un totale di 20289 abitanti. La popolazione lavorativamente attiva è di 8705 cittadini di questa 4005 donne e 4700 uomini, vi è quindi una maggiore incidenza della disoccupazione nella popolazione di genere femminile rispetto a quella maschile. Il tasso di disoccupazione totale dei residenti nel Comune è pari al 7,55%, ben 5,64 punti in meno rispetto alla media nazionale che si attesta al 13.19%. Nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni i disoccupati sono pari a 113, di cui il 44% di genere femminile e il 56% di genere maschile. Questo indica che, tra i giovani, gli uomini sono leggermente più colpiti rappresentando il 56% del totale. Nella fascia di età tra i 25 e i 49 anni, i disoccupati sono 394. Qui, le donne rappresentano il 55,8% del totale, mentre gli uomini costituiscono il restante 44,2%. La fascia di età tra i 50 e i 64 anni vede un totale di 192 disoccupati. Anche nella fascia di età 50-64 si presenta questa disparità, con le donne che rappresentano il 57,3% e gli uomini il 42,7%. Analizzando il livello d’istruzione la situazione che emerge è che le donne, senza titolo di studio o con la sola licenza elementare, sonodi più rispetto agli uomini (2.539 contro 1.810); con la licenzia media, prevalgono gli uomini (56,9%); mentre tra coloro che hanno diploma, laurea o titoli superiori, le femmine sono in maggioranza (53,18%). 1061 le donne laureate contro 786 laureati.