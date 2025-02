"Più chiarezza sull’uso dei fondi in arrivo dal payback farmaceutico"

"Dare ai cittadini informazioni più chiare sull’utilizzo dei fondi derivanti dal payback farmaceutico e vincolarli alle cure ospedaliere". È la richiesta di Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio.

1 Cosa chiede il documento?

"Ho domandato alla Giunta un immediato chiarimento su come siano stati impiegati fino a oggi questi fondi e, soprattutto, ho chiesto che vengano introdotte misure per garantire più trasparenza".

2 Perché il loro attuale utilizzo non vi convince?

"Tra il 2018 e il 2022, la Toscana ha incassato oltre 350 milioni di euro dal payback farmaceutico, ma la Regione non ha mai ritenuto opportuno vincolarli alla spesa farmaceutica, da cui provengono. Si parla, al momento, di un impiego generico nel Servizio sanitario regionale, ma senza chiarire come siano stati utilizzati".

3 A cosa vorreste dedicarli?

"La spesa farmaceutica rappresenta meno del 20% del totale del budget sanitario regionale, ma svolge un ruolo essenziale per assicurare equità di accesso alle cure. Chiediamo un utilizzo mirato per i toscani che necessitano di cure, in particolare ospedaliere".