La moda a Pitti Uomo, tutti i big alla Fortezza per tentare la ripartenza

Firenze, 12 gennaio 2025 – Se la fine anno della moda 2024 è stata tutta all’insegna dei cambiamenti stilistici e dei giri di poltrone nelle grandi maison del lusso, da martedì vedremo come comincerà questo 2025 del fashion con la partenza dell’edizione 107 di Pitti Uomo che stavolta arriva il 14 gennaio (di solito era sempre vicino alla Befana) e che il 17 lascerà spazio alle sfilate milanesi per lo stile di lui.

Il momento, si sa, è delicato per il sistema moda, ci sono rallentamenti nelle vendite, si fa ricorso alle casse integrazioni anche nel nostro territorio, i consumi sono cambiati e anche i desideri della clientela, specie dei più giovani. I numeri del calo parlano chiaro e ci raccontano di una flessione del 5/6% di fatturato anche se l’export continua a tirare bene e alcuni paesi come l’America continuano a sognare il Made in Italy. Ed eccoci a Pitti Uomo e alla Fortezza da Basso coi suoi 790 brand che presentano le collezioni di abbigliamento, accessori e lifestyle per l’autunno-inverno 2025-2026, il 45% di loro arriva dall’estero e questo conforta per la tenuta e il prestigio del salone fiorentino.

Grande lavoro in via Faenza dopo la pausa delle feste e tutto intorno alla Fortezza per lo scarico delle merci da portare negli stand e per l’arrivo degli ospiti per la cena che darà il benvenuto a imprenditori e istituzioni data domani sera dal Centro di Firenze per la Moda Italiana e dalla sua Presidente Antonella Mansi che alla Leopolda accoglierà la Sindaca Sara Funaro, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i politici fiorentini basati a Roma come Giovanni Donzelli, gli industriali della moda italiani, toscani e fiorentini, i vertici di Pitti Immagine e da Milano il Presidente di Camera Moda Carlo Capasa. Molto più di una cena e di uno scambio di saluti e di auguri per il salone in Fortezza, quasi un summit sul settore e le previsioni non rosee che sono dietro agli stand. Vedremo in quanti verranno a Firenze stavolta specie dall’estero.

Intanto già domani sera primo evento nel Calendario di Pitti Uomo con l’apertura al Polimoda Manifattura Campus della mostra AN/Archive: Bue r/evolution ideata dal Direttore della scuola internazionale Massimiliano Giornetti che esporrà anche alcuni pregiati pezzi di jeans d’epoca dall’Archivio del marchio fiorentino Roy Roger’s della famiglia Biondi.

Nel primo giorno di fiera come sempre spazio all’inaugurazione ufficiale al Palazzo degli Affari dove parlerà il Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso che porterà il saluto del Governo agli imprenditori e parlerà dei nuovi progetti per la tutela del Made in Italy e per la formazione dei giovani lavoratori.

Due soli gli eventi internazionali in calendario: la sfilata di MM6 Maison Margiela, marchio del Gruppo OTB di Renzo Rosso, che ha scelto il Tepidarium del Roster (mercoledì sera) e il giovedì 16 il defilè del marchio giapponese Setchu con le proposte del creativo Satoshi Kuwata alla Biblioteca Nazionale.

Tutto intorno ai due guest designer una marea di eventi tra grandi, piccoli, interessanti, stimolanti e talvolta molto inutili, con grandi aperitivi e bicchierate in fiera e in città. Non mancheranno ad esempio occasioni speciali come Pitti Penko, da un’idea del gioielliere maestro d’arte Paolo Penko che raccomanda per dress code “Pitti Uomo” e si allea con Proraso, altra grande azienda storica fiorentina.

In fiera da L.BM.1911 arriva Giorgio Pasotti (mercoledì), a Palazzo Gaddi si apre il Salon of Excellence, evento dedicato alle sneakers per Enterprise Japan al Teatro Niccolini, da WP Lavori in Corso in via della Vigna una mostra di idee dei ragazzi dell’Istituto Marangoni Firenze, la cena a Palazzo Corsini di Brunello Cucinelli (subito il 14 sera), il debutto della collezione Luis Figo col Pallone d’oro in stand. Già al primo giorno a Palazzo Corsini cocktail per il lancio della nuova collezione de Il Bisonte con le borse in vacchetta naturale e a km zero tra Firenze e Pontassieve con media partner Firenze Made in Tuscany. Giovedì sera party in notturna alla Leopolda per Guess Jeans.