Pitti Filati al via oggi con 120 marchi

Firenze, 28 giugno 2023 – A Pitti Immagine Filati numero 93, da stamani e fino a venerdì alla Fortezza, si parla già delle tendenze per l’autunno-inverno 2024-2025 perché questo è il salone che sta a monte della catena dello stile ed è sempre un po’ più avanti soprattutto nelle idee. Raccoglie i desideri di una clientela di moda sempre più esigente e attenta alla sostenibilità e alla tutela e salvaguardia della filiera, viene visitato dai team stilistici in arrivo dal mondo, è la "voce" dell’eleganza che verrà e dei colori che indosseremo.

Dunque un salone importante e molto intellettuale perché i filati sono materia viva e cerebrale, vivono di stagioni che si profilano all’orizzonte delle passerelle, camminano sulle gambe di imprenditori prima di tutto visionari.

E Pitti Immagine è pronto da stamani ad accogliere le proposte di 120 aziende, di cui 87 all’interno dell’aria filati con 19 marchi in arrivo dall’estero (Regno Unito, Giappone, Perù, Cina, Irlanda, Turchia, Mauritius, Romania, Egitto, Repubblica Suafricana, Nuova Zelanda), 19 espositori all’interno della nuova area CustomEasy di cui uno che arriva dal Giappone, 14 espositori dentro KnitClub di cui uno che arriva da Hong Kong.

Come sempre alto il vessillo dell’internazionalità e quello di collezioni ad alto tasso di ricerca e creatività. Tema costante di questa edizione dei saloni estivi di Pitti Immagine è il gioco, nelle sue infinite versioni, e allora ecco che lo Spazio Ricerca curato da Angelo Figus e Nicola Miller si chiama "Domino", dove tutto è in movimento e in cambiamento proprio come nella moda. Accanto ai nuovi filati per l’inverno 2024-2025 anche Vintage Selection tra stili e design del passato che sono sempre grandi fonti di ispirazione per aziende di filati e i loro creativi, con la continua ricerca di pezzi unici e molto rari.

Eva Desiderio