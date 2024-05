Quando la moda incontra la bici. A Firenze arriva Becycle

Firenze, 15 maggio 2024 - Dopo la moda uomo, quella del bambino e dei filati, dopo il food di nicchia con Taste , i libri con Testo, la danza ecco un nuovo spazio di intervento e di impegno per Pitti Immagine con un evento dedicato al mondo della bicicletta e del ciclismo, al turismo e agli stili del vivere pedalando.

Tutto si svolgerà alla Stazione Leopolda dal 26 al 28 giugno, nei giorni che precedono la partenza del 111° Tour de France da Firenze (29 giugno). Così alla Stazione Leopolda arriva BECYCLE, un nuovo progetto sul mondo della bicicletta realizzato da Pitti Immagine e Stazione Leopolda srl. La bicicletta è sempre più al centro della nostra vita quotidiana, come mezzo di trasporto, strumento di benessere personale, prodotto e oggetto che appassiona per le sue qualità tecniche ed estetiche. Un passione trasversale a tutte le età di uomini, donne e bambini. Ed è una fonte di ispirazione per stili di vita più vicini ai ritmi della natura.

Oltre al mondo del ciclismo sportivo, professionistico e amatoriale, intorno alla bicicletta si sono sviluppati un qualificato turismo naturalistico, il recupero di territori, sentieri, strade e comunità di pregio ambientale e storico. Senza pensare ai più avanzati piani di mobilità sostenibile su scala vasta, metropolitana e urbana. «BECYCLE è una rassegna con un format inedito a livello internazionale – dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – che, accanto a una selezione qualificata delle migliori aziende italiane del settore, alcune anche estere, presentate nel contesto di un set design originale, insieme ai testimonial, ai prodotti e alle tecnologie più recenti, ospiterà le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli enti vocati per il ciclo turismo e per un turismo sostenibile e active. Tra le prime posso citare Colnago, De Rosa, Nalini, Passoni, Q36.5, ma riteniamo di arrivare nei prossimi giorni almeno a una ventina di marchi della stessa qualità e importanza. L’offerta non finisce qui e comprende un ricco programma di talk, conversazioni e interviste che annunceremo a breve» conclude Poletto.

Tra i sostenitori della manifestazione legata al meglio del ciclismo Rouleur, prestigiosa rivista internazionale di cultura del ciclismo, per comunicazione contenuti e strategia; Toscana Promozione Turistica sul versante istituzionale; Agenzia ICE, e infine Enit, cheha garantito appoggio sulle attività internazionali di pubbliche relazioni e media relations. Per finire c’è il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze.