Piscina, il Comune cerca un gestore: "Bando tardivo, stagione a rischio"

Il Comune di Reggello cerca un nuovo gestore per la piscina comunale. Ma secondo l’opposizione, la stagione è a rischio. Da bando, la struttura di piazza Don Sturzo sarà data in concessione per 12 anni. C’è tempo fino al 3 giugno per presentare un’offerta e occuparsi in toto della piscina tanto amata dai reggellesi e non solo, soprattutto nel periodo estivo. Ma i consiglieri di opposizione Veronica Nenci, Oleg Bartolini e Gabriele Cicogni, il rischio di chiusura è elevato. "L’appalto attualmente in corso e in capo alla Uisp – sottolinea Nenci, con al fianco un gruppo di cittadini e utenti - scade il 31 maggio. Il nuovo bando è stato pubblicato solo il 2 maggio scorso e non ci sono i tempi tecnici per farcela, tra istruttoria e eventuali ricorsi. Già dall’anno scorso avevamo segnalato questa criticità. Mancano anche linee guida al nuovo gestore per valorizzare l’uso della struttura interna ed esterna". Replica l’amministrazione: "A differenza di quanto affermano in modo strumentale i tre consiglieri di opposizione, niente è stato lasciato al caso: a settembre è stata effettuata una proroga, istituto giuridico che il Codice degli Appalti consente di utilizzare in casi non ricorrenti, della concessione per garantire il servizio e le attività invernali, utilizzando il tempo previsto per predisporre e pubblicare una nuova gara che assegnerà la gestione per 12 anni, a dimostrazione di una programmazione in prospettiva". Al comitato di cittadini, la giunta assicura: "Siamo in una fase delicata, in cui è aperta la procedura di gara, avviata nel rispetto delle disposizioni di legge: al termine di tale periodo l’impianto sarà di nuovo messo a disposizione dei cittadini nel pieno della sua funzionalità".

Manuela Plastina