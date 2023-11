Piscina comunale Demolita la cupola. Al via i lavori per il nuovo impianto

La ‘sky line’ di Borgo San Lorenzo è cambiata. La grande cupola marrone del Centro Piscine Mugello, che da cinquant’anni si alzava nella zona di Rimorelli, ora non c’è più. Al suo posto sorgerà un’altra copertura, non più con calotta circolare ma piana, e più bassa. La demolizione della cupola è il primo passo per la realizzazione del progetto di realizzazione dei nuovi impianti, opera messa in programma dal Comune di Borgo San Lorenzo e finanziata con fondi Pnrr.

L’abbattimento della struttura per certi versi è stato anche avventuroso. La mattina tutti pronti con macchine fotografiche e videocamere per immortalare l’evento, sicuramente spettacolare. Ma la cupola è rimasta in piedi. Poi, dopo qualche ora, quando tutti erano in pausa, la grande cupola ha collassato tutta insieme. Non ci sono stati pericoli particolari, anche se pare che le persone più vicine abbiano preso un gran colpo per lo spostamento dell’aria, qualcosa come 13 mila metri cubi di aria.

Le piscine comunali di Borgo San Lorenzo furono costruite nei primi anni ’70, e quindi l’impianto ha superato il mezzo secolo di attività. E da tempo mostrava il peso degli anni, soprattutto sul fronte energetico.

Ora resteranno le vasche, risistemate, e tutto il resto sarà ricostruito, un investimento da 2 milioni e 400 mila euro, con fondi provenienti dal Pnrr. La cupola verrà sostituita da una struttura circolare con copertura piana inclinata, coperta da un impianto fotovoltaico. Si interverrà anche sugli spogliatoi, anch’essi totalmente rifatti: è in corso la valutazione del progetto. I fondi sono comunque già disponibili. Si conta di ultimare i lavori alla fine dell’estate 2024, per rimettere in funzione le piscine coperte. Le piscine esterne invece, nella prossima estate, resteranno regolarmente aperte. Nel settembre 2024 Borgo San Lorenzo e il Mugello dovrebbero avere uno spazio per il nuoto totalmente rinnovato, più funzionale e che consumerà assai meno energia rispetto al precedente. Sarà anche adeguato alle norme antismiche, cosa che nella nostra zona non è certo da trascurare.

Paolo Guidotti