Via di Baroncoli, FdI in pressing : "Disagi da 3 mesi, serve alternativa"

di Sandra NistriI disagi di chi abita in località Baroncoli dopo l’alluvione dello scorso 14 marzo, che ha reso impraticabile la viabilità ordinaria, saranno al centro della prossima seduta del consiglio comunale di Calenzano, in programma il prossimo venerdì. A riportare la discussione sul tema una interpellanza presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro: "Ho deciso di presentare questo atto – spiega l’esponente di opposizione – dopo avere parlato con diversi residenti interessati dal problema che stanno vivendo grossi disagi da più di tre mesi. In particolare, per chi abita in località Case Spugnoli che era rimasta completamente isolata, è stata adattata una strada provvisoria che però è precaria, disconnessa e pericolosa. Non solo, la strada attraversa una proprietà privata, con gentile concessione dunque dei proprietari, ma con la presenza di un cancello che non permette il passaggio di una ambulanza. Quindi un problema serio in caso di necessità. Il disagio riguarda sicuramente più di dieci famiglie e, a quanto mi hanno riferito alcuni residenti, ci sarebbero problemi anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti da parte di Alia". Nell’interpellanza, in particolare, Castro chiede notizie sul percorso alternativo che dovrebbe essere realizzato dal Comune di Calenzano per permettere un più agevole accesso e uscita per chi risiede nel tratto: "Vorrei avere chiarimenti – dice – sul ripristino della nuova strada che da Sommaia dovrebbe collegare la frazione a Baroncoli ma la necessità è di fare presto perché certamente l’attuale direttrice non è adatta". Già nell’aprile scorso il Consorzio di Bonifica era intervenuto nel tratto per il ripristino del guado completamente otturato dalle concrezioni di calcare dell’acqua e quindi per l’adeguamento del fondo stradale della strada provvisoria. Il ripristino della viabilità sarà invece a carico del Comune di Sesto Fiorentino che sta proseguendo nella progettazione per intervenire sul ripristino della strada, per un costo stimato di 500mila euro, visto che il Consorzio di Bonifica ha già ultimato le opere idrauliche. Il prossimo 2 luglio è fissata intanto la Conferenza dei Servizi, fra il Genio civile, i Comuni interessati e il Consorzio di Bonifica, per il ripristino del guado presente in zona: da quanto emergerebbe il guado può essere rifatto, a raso, anche se dovrà esserne indicata la titolarità.