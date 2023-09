Piscina a Sesto: Governo garantisca risorse Pnrr per nuovo impianto

"Pnrr, basta giocare!". L’invito arriva dal gruppo consiliare di maggioranza "Per Sesto" e riguarda il progetto della nuova piscina comunale che dovrebbe essere realizzata nel Sud Ferrovia e che potrebbe essere una delle opere definanziate dei fondi Pnrr del Governo. Il condizionale è d’obbligo visto che ancora non c’è una conferma messa nero su bianco ma l’ipotesi è altamente probabile visto che il taglio dovrebbe riguardare opere non avviate ed i lavori per il nuovo impianto da 7,5 milioni di euro, 4,2 dei quali sarebbero dovuti arrivare dal Pnrr, non sono ancora iniziati. "Per il nostro Comune – sottolinea infatti Per Sesto- potrebbe essere messo in discussione il finanziamento per la nuova piscina, opera fondamentale per dare risposta alle necessità delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Bene, come forza politica facciamo un appello al Governo nazionale: lo richiamiamo alla serietà e al senso di responsabilità. Per Sesto da sempre ha sostenuto la necessità di realizzare il nuovo impianto. Chiediamo quindi al Governo di garantire le risorse già ottenute dal nostro Comune. Confidiamo che il sindaco e la giunta porranno in essere tutte le soluzioni possibili per garantire in ogni caso la realizzazione della nuova piscina".

Il progetto prevedeva anche la demolizione della piscina di piazza Bagnolet che però, visti gli eventi, potrebbe rimanere ‘saldamente’ in piedi.

S.N.