Piovono milioni: un evento che va oltre lo sport

Oltre 600 chilometri di percorso nel ricordo di alcuni dei più grandi campioni di sempre, come Bartali e Nencini. Per la prima volta, il Tour de France sceglie l’Italia per la partenza, in programma da Firenze sabato 29 giugno. Un evento che vale, secondo le prime stime, 51 milioni di euro di fatturato. A beneficiarne non sarà solo Firenze ma tutta la città metropolitana, il Chianti, il Valdarno e di riflesso la Toscana. Secondo un’indagine del Centro studi Turistici si calcola che in occasione del tour ci saranno 83mila pernottamenti nelle strutture ricettive della città metropolitana, con un aumento dei posti letto occupati fino al 90% su Firenze (+17%) e del 60% negli altri comuni che porteranno a un fatturato di 20 milioni di euro. Oltre ai tifosi provenienti da tutte le parti d’Italia (e non solo), infatti, la città dovrà ospitare anche i corridori, lo staff delle squadre e i media che saranno nella zona di Firenze per un periodo di tempo abbastanza lungo visto che proprio nel capoluogo toscano si svolgeranno anche le operazioni preliminari.

Per Daniele Barbetti, presidente Federalberghi Confcommercio Toscana, il Tour de France conferma "la capacità attrattiva del nostro territorio. Un evento di portata mondiale - prosegue - e una vetrina di risonanza internazionale su Firenze, la città metropolitana e su tutta la Toscana con ricadute economiche importanti sul sistema ricettivo e non solo".

Secondo le stime di Confesercenti Toscana quindi, ai 20 milioni di euro legati alle presenze dirette bisogna aggiungere ulteriori 31 milioni di euro generati dai flussi turistici. "Nove saranno destinati al ricettivo, 10 alla ristorazione e il resto al terziario – sottolinea Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana –. E’ una grande occasione che darà ossigeno a tanti imprenditori. La vera sfida è creare eventi che coinvolgano tutta la Regione e non solo Firenze con un sistema di servizi e offerta che abbiano una dimensione territoriale toscana per guardare insieme al futuro".

Rossella Conte