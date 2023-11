Pinocchio Jazz cala l’asso. Fabrizio Bosso è "Wonder"

Cambia per una volta la serata dedicata ai live il "Pinocchio Live Jazz", ma lo fa per ospitare un grande del jazz nostrano. Stasera (ore 21,30) l’associazione "Vie Nuove", al locale di viale Giannotti propone infatti alla ribalta il nuovo quartetto di Fabrizio Bosso, un estroso e raffinato musicista che coltiva un rapporto speciale con la nostra città e il suo pubblico, che ha sempre applaudito i progetti del trombettista torinese. Lo farà sicuramente anche per questo intrigante set in cui il Fabrizio Bosso Quartet rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder con un progetto che reinterpreta con rispetto e creatività le canzoni più celebri di uno degli artisti più iconici della musica internazionale.

L’occasione è l’album "We Wonder", pubblicato da Flying Sparks Record, che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni Sessanta fino alle ultime pubblicazioni di Wonder. E, naturalmente questa serie di concerti, in cui la raffinatezza e la potenza dell’inconfondibile tromba di Fabrizio Bosso si confronta con magica empatia con le melodie create dal suo ormai storico compagno di viaggio, l’italo britannico Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e con una sezione ritmica non convenzionale, che vede Jacopo Ferrazza al contrabbasso (anche ottimo compositore e Nicola Angelucci alla batteria. C’è un’intima complicità esecutiva, nonché un rodato interplay fra i membri di questo convincente quartetto, capace di sprigionare una notevole energia, tanto nei brani pop rock, più carichi di brio e groove, quanto nelle soul ballad di Wonder, che accarezzate dalla tromba di Bosso sprigionano un fascino ancora più suadente.