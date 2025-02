Pinocchio ha una casa immersiva. Un museo per il burattino di legno

Dal pezzo di legno intagliato da Geppetto, al bambino che dopo mille disavventure capisce il valore della vita e si riscatta dai suoi errori. ’Pinocchio’, il libro di Carlo ’Collodi’ Lorenzini, più tradotto al mondo dopo la Bibbia, da oggi ha un suo museo nella città in cui di fatto è nato, pensato e scritto.

A realizzare il Pinocchio Museum Experience in via Ricasoli 44, è Giunti Editore con un pool di soggetti, per rendere omaggio al burattino più famoso al mondo riportandolo a casa. Il museo, su una superficie di mille metri quadrati, nasce dalla sinergia tra arte digitale e letteratura, per consentire ai visitatori di tutte le età di immergersi nel mondo di Pinocchio, grazie all’uso delle nuove tecnologie.

Giunti, depositario e profondo conoscitore della storia, ha curato le sezioni dedicate alla formazione e all’apprendimento: dalla mappa interattiva che invita a esplorare i luoghi di Firenze e del mondo dove Pinocchio ha lasciato un’impronta culturale e linguistica, ai laboratori dedicati al gioco e alla creatività ispirati al romanzo, alla selezione degli artisti che negli anni hanno illustrato la storia dando vita a edizioni di pregio, al passo con lo sviluppo dell’arte grafica.

’Trama’, studio creativo che unisce arte e tecnologia per progetti di musealizzazione e sviluppare percorsi esperienziali che valorizzano il patrimonio culturale e territoriale, ha curato la parte immersiva multimediale. L’esperienza si sviluppa attraverso una sequenza di ambienti immersivi e interattivi, dove le illustrazioni di Tony Wolf – celebre interprete visivo del romanzo – e del figlio Teo Lupatelli – erede dello straordinario talento paterno – prendono vita in modi eccezionalmente vividi mediante proiezioni immersive. Dal laboratorio di Geppetto fino alle profondità del ventre del pescecane, ciascuna stanza è stata progettata per un’immersione nel romanzo e nel significato della storia che ha incantato intere generazioni.

"Pinocchio rappresenta uno dei cardini della mia lunga avventura editoriale – afferma Sergio Giunti, presidente dell’omonimo gruppo –, un simbolo di libertà e di fantasia, che ha varcato epoche e confini entrando nel cuore dei bambini di tutto il mondo".

Il direttore creativo di Pinocchio Museum Experience è Andre Guidot, mentre Luca Parenti è il presidente e amministratore delegato di Spazio Ricasoli Srl, la società promotrice dell’operazione Pinocchio Museum Experience, partecipata dalla Fondazione Collodi, Giunti Editore, il Gruppo Costa Edutainment e la famiglia Parenti. Ieri è stata inaugurata anche la mostra ’Pinocchio’ di Fabio De Poli, a Giunti Odeon in piazza Strozzi: attraverso 24 tavole, originali e inedite, l’artista genovese ripercorre la fiaba di Pinocchio.