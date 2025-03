Firenze, 12 marzo 2025 – Firenze dice addio a Pino Capasso, re dei coiffeur. Avrebbe compiuto 92 anni ad aprile. Una carriera straordinaria costruita dal nulla, con l'impegno, il lavoro e la forza di volontà: dalla Campania arrivò in Toscana da solo, diciassettenne, e a Firenze aprì diversi negozi e fondò la scuola per parrucchieri che porta il suo nome e che ha formato moltissimi professionisti del settore.

La sua storia è nelle sue stesse parole: "Un panchetto... un panchetto di 30 centimetri dove io, bambino, salivo per poter fare la barba ai clienti del negozio di mio padre nel Napoletano - raccontava - Erano ore tolte all'infanzia, ai giochi, agli amici, ma c'era la guerra e anche il mio contributo aiutava la famiglia. È così che cominciai la mia carriera lavorativa. Un'altra tappa fondamentale è stata quando a diciassette anni, sono venuto da solo in Toscana e ho aperto un negozio tutto mio. Ho frequentato corsi di perfezionamento, ho insegnato in una importante scuola fiorentina ed in seguito ho aperto altri negozi e la scuola parrucchieri 'Pino Capasso' sotto la mia direzione e con insegnanti qualificati".

Una foto di Pino Capasso ai tempi della vittoria della Coppa del Mondo

Nel corso degli anni Pino Capasso ha conquistato numerosi premi e onorificenze, una su tutte la Coppa del Mondo. Lo ricordava così: "Ho partecipato ad innumerevoli manifestazioni e concorsi regionali, nazionali ed infine ai campionati europei a Bruxelles, che mi hanno aperto la porta a quelli mondiali a Parigi del 1974, dove ho vinto la Coppa del Mondo, il trofeo più ambito per un parrucchiere. Questo riconoscimento mi ha inserito di diritto come membro della giuria che, sempre a Parigi, era chiamata a scegliere il nuovo campione del mondo. Ho seguito personalmente i negozi e la scuola, trasmettendo con amore il mio sapere a migliaia di allievi, alcuni dei quali sono oggi stilisti affermati e di successo".

Di Pino Capasso oggi si ricordano anche l’eleganza, l’attaccamento alla famiglia, lo spirito imprenditoriale, l’impeccabile presenza e cortesia nei confronti delle clienti, alle quali spesso raccomandava di non tagliare i capelli troppo corti perché per lui la giusta acconciatura esaltava la femminilità di ciascuna.

Dal 2009 le redini del gruppo sono passate alla figlia Stefania (l’altro figlio è Alessandro) : "Con le sue doti imprenditoriali e di relazione, la sua capacità di risolvere qualsiasi problema con ottimismo ed entusiasmo e la sua perseveranza - diceva Capasso della figlia - ha saputo rafforzare e consolidare il nostro nome adeguando la gestione dell'attività ai rapidi cambiamenti del mercato odierno. E' grazie a lei e al nostro splendido staff che siamo sempre un modello da seguire per le future generazioni di stilisti".