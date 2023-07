Pinguini Tattici Nucleari al Franchi Occhio ai divieti di sosta sabato Come cambia la viabilità

Sabato il Franchi ospiterà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Per consentire lo svolgimento dell’evento gli uffici della Mobilità hanno predisposto provvedimenti di circolazione nell’area dello stadio. Si inizia con i divieti di sosta dalle 9 di sabato 15 alle 1 di domenica, seguiti da divieti di transito dal pomeriggio del giorno del concerto fino alle 1 del giorno successivo. I divieti di sosta riguardano viale Fanti, largo Gennarelli, via del Campo di Arrigo, viale Paoli, viale Nervi, via Carnesecchi. La sosta in piazzale Campioni del ’56, via Dupré (tra viale Fanti e via Frusa) e via Mameli (tra viale Fanti e via Frusa) sarà riservata ai mezzi a servizio dei disabili.