Pietrasanta celebra. Fernando Botero e Sophia Vari

Evento tributo il 28 giugno per Fernando Botero (nella foto) e Sophia Vari a Pietrasanta, la cittadina della Versilia, buen retiro della coppia di artisti e coniugi, dove sono sepolti. ‘Mi querida Pietrasanta’ il titolo dell’evento dove sono attesi anche i familiari della coppia. Confermato, spiega una nota, l’intervento di Vittorio Sgarbi che dal parco della Lumaca terrà una sorta di lectio magistralis sulla creatività di Botero e Vari. Su alcuni degli edifici simbolo di Pietrasanta saranno proiettate con la tecnica del videomapping alcune opere, in un effetto scenografico e cromatico suggestivo; guide esperte saranno poi pronte ad accogliere per l’intera giornata tutti coloro che vorranno visitare gli affreschi realizzati da Botero nella Cappella della Misericordia. "Vogliamo celebrare un sentimento reciproco tra la città e questi due grandi – dice Gianluca Borgonovi, presidente de Le Botteghe di Pietrasanta che promuovono l’evento – Un rapporto che si è trasformato in qualcosa di più profondo e personale, in qualcosa che resterà per sempre"