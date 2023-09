Pieraccioni e la multa da velocar: “Ma è vero che ti segue anche fino a casa?”

Firenze, 7 settembre 2023 – “Ho preso una multa. Non me la meritavo troppo, il limite era di 50 all’ora e io andavo a 58, col 5% di tolleranza per tre chilometrucci… però va bene, l’ho presa e la pago ma… l’ho presa con il velocar. La mia domanda è: quanto dura??? Perché pare sia una entità astratta messa dall’alto, che ti guarda e pare che ti segue c’è chi dice per 30, chi per 50 metri”. Eh sì, c’è anche Leonardo Pieraccioni tra le vittime del velocar, come migliaia di automobilisti fiorentini e non solo.

E allora Pieraccioni ha una domanda: “Una volta che tu entri nel presepe di 60 macchine che improvvisamente vanno a 12 all’ora, una processione senza morto, quanto dura? Il mi’zio è convinto che una volta che tu entri in questa bolla ti segua fino a casa, lui quando va a letto lo saluta. Quindi la mia domanda è quando ti prende e quando ti lascia?”.