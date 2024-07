Firenze, 20 luglio 2024 – Borseggiatori sempre in azione in centro a Firenze, ma stavolta a due di loro (due bulgare di 22 e 32 anni) è andata buca. Infatti non si sono accorte che lì vicino c’erano dei carabinieri della stazione Uffizi che hanno visto in diretta il furto con destrezza.

La vittima era una turista ligure, alleggerita del portafogli in via Panzani. I militari hanno arrestato le due donne in flagranza. Sono già note alle forze di polizia.