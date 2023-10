Piccoli scrittori crescono: Dario e Daria, vanto di Sesto

Hanno in comune il nome, Dario e Daria, ma soprattutto una grande passione per la scrittura e, da qualche settimana, anche la soddisfazione di essere entrati nella top ten di un importante premio letterario nazionale, quello organizzato dagli Amici di Civica di Calenzano. Iniziativa che, nell’ultima edizione, ha ricevuto centinaia di adesioni e ha previsto anche una sezione ‘junior’. Dario Laghi e Daria Palmieri sono compagni di classe alla scuola primaria Don Bortolotti di Sesto e hanno accolto l’invito a partecipare al concorso lanciato dalla maestra Claudia Bellandi piazzandosi poi, rispettivamente, al decimo e al sesto posto:

"Il mio racconto – spiega Daria – parla di una bambina che vive una situazione di guerra improvvisa, non si parla della prima o seconda guerra mondiale ma di un conflitto moderno. Non è però legato a un fatto specifico accaduto ora perché, in realtà, io avevo già scritto il racconto all’età di nove anni. Scrivere mi piace tanto e mi piacerebbe continuare a farlo anche se non ho idea di cosa vorrò fare da grande". Diverso il protagonista del racconto di Dario:

"Il mio personaggio – dice – è un ragazzino pasticcione e distratto che un giorno si alza dimenticandosi perfino della gita a scuola e vivendo una serie di avventure. Anch’io avevo già scritto il racconto tempo fa, quindi l’ho dovuto solo concludere e riguardare un po’ ma il lavoro era già quasi terminato. Mi piace scrivere e vorrei continuare a farlo anche in futuro". Per entrambi i concorrenti, oltre alla soddisfazione, un attestato e l’antologia del premio in regalo con la pubblicazione delle rispettive fatiche letterarie.

