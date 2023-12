Piccole guide. Ai musei visite tra bambini

Ai Musei di Fiesole si è appena conclusa la prima fase del nuovissimo progetto ’Ve li raccontiamo noi! I Musei visti dai più piccoli’ dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Nelle passate settimane i bambini hanno esplorato le collezioni fiesolane e preso confidenza con gli spazi, le opere e i reperti in essi conservati. Ora sono pronti per farli conoscere ai loro coetanei attraverso delle visite condotte direttamente da loro: tra curiosità e riflessioni, guideranno i partecipanti. Si inizia oggi alle 10,30 al Museo Bandini, che aprirà nuovamente le porte della sua collezione d’arte sacra sabato 20 gennaio e il 17 febbraio. Gli appuntamenti al Museo Archeologico invece saranno: domenica 7 gennaio, sabato 3 febbraio e il 2 marzo, sempre alle 10,30. Le visite sono gratuite. Per contatti: [email protected]

Daniela Giovannetti