Piccole donne crescono?. Morozzi, Riondino e Meacci sul palco di Barberino

Stasera (ore 21) al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, va in scena in anteprima, lo spettacolo "Piccole donne crescono?", una coproduzione di Catalyst e Lo Stanzone delle Apparizioni, con la regia di Matteo Marsan. Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino, che ha composto anche testi e musica originali, sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. Loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale per far emergere sia gli aspetti moralistici e i precetti etici tradizionali nei quali Jo, Meg, Amy e Beth sono inserite, ma anche la loro rabbia nei confronti delle costrizioni sociali e dell’onnipresente maschilismo. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata ad una donna, rappresentano "un’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo". Esattamente come noi, ancora oggi.