Libri in viaggio: la “Piccola farmacia letteraria” in tour per l’Italia con Camillo, il pulmino rosso

«L’idea è nata proprio da Camillo, un vecchio furgoncino acquistato ad un passo dalla rottamazione», spiega Elena Molini. «E’ da molto tempo che le persone mi chiedono di portare il nostro concept di libreria nelle loro città. Ho deciso di restaurare il furgone e renderlo un “Pronto soccorso letterario”, dove il libro non è solo un piacevole modo di passare il tempo, ma uno strumento di benessere e di cura. Sto organizzando un tour che mi porti anche nei piccoli paesi, quelli dove le librerie fanno fatica a nascere e crescere e spesso ci si affida per forza di cose ai grandi colossi dell’online».

«Ci piace pensare che questo nostro tour di quest’estate possa essere un esempio positivo per chi ha voglia di investire e aprire librerie in tutti quei luoghi dove non ci sono», dice Elena. Anche nel libro Blu, la protagonista, aprirà una piccola libreria in campagna, per ricominciare dopo un periodo di crisi e prendersi la sua seconda occasione.

«Il titolo ha proprio questo significato – prosegue l’autrice – tutte le protagoniste del libro sono alla ricerca di un’altra possibilità, che può arrivare a qualsiasi età, anche quando non ci speriamo più. Nel libro Blu ritorna nel suo paese di origine e, anche se all’inizio può essere considerato come un fallimento, nella vita spesso per andare avanti c’è bisogno di fare un passo indietro».