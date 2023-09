Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve: novità sulla sosta

Da oggi cambia completamente la regolamentazione della sosta in piazza Vittorio Emanuele II, una delle zone principali, proprio nel cuore del capoluogo. L’area destinata a parcheggio della piazza sarà in fatti regolamentata attraverso il parcometro nei giorni feriali, dalle 8 alle 14, fatta salva la vigente regolamentazione per lo svolgimento del mercato del sabato mattina e la successiva pulizia dell’area interessata - durante la mattinata - dai banchi.

Nell’orario che va dalle 8 alle 14 la sosta è gratuita ai residenti muniti di regolare contrassegno C3, per un massimo di trenta minuti, con esposizione dello stesso contrassegno e del disco orario. L’area – dalle 14 alle 20, sia dei giorni feriali che dei festivi - sarà esclusivamente dedicata ad area pedonale. Al di fuori della regolamentazione appena descritta, e quindi meglio orari dalle 8 alle 14 dei giorni festivi e tutti i giorni dalle 20 alle 8, la sosta negli appositi spazi è libera e consentita a tutti senza particolari restrizioni.

L.B.