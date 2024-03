"Piazza Strozzi a Firenze: pedonale solo sulla carta, trasformata in parcheggio abusivo"

È pedonale piazza Strozzi, eppure si trasforma in un posteggio a uso e consumo dei furbetti che in barba a ogni regola la macchina ce la mettono lo stesso.

L’accesso sarebbe regolato da un pilomat che si abbassa telefonando a un numero verde. Trucchetto scoperto dagli abusivi che, con una semplice chiamata, riescono a entrare.

Una grossa grana, di cui il nostro giornale si è già occupato, per gli ultimi residenti di piazza Strozzi e della zona in generale che invece di migliorare, peggiora.

"Purtroppo piazza Strozzi è tornata ad essere il parcheggio di una volta, nonostante l’installazione del pilomat. – spiega in una mail indirizzata anche al Comune Filippo, uno dei pochi fiorentini che continua a vivere in piazza Strozzi –. Ormai la gente ha capito che basta chiamare il numero verde e che nessuno controlla", specificando che "succede soprattutto nei weekend, da mezzanotte in poi, creando grossi problemi di sicurezza. Provate a immaginare lo stato dei conducenti nella piazza per giunta pedonale".

Filippo ha realizzato un copioso dossier fotografico dei weekend di piazza Strozzi. E le immagini parlano da sole: file di auto parcheggiate ovunque e persino la coda per accedere all’area pedonale, come documentano i video. Insomma, ognuno fa un po’ come gli pare. Per questo piazza Strozzi chiede controlli, multe salate e anche l’intervento del carro attrezzi quando necessario.

Palazzo Vecchio è al corrente del fenomeno e assicura massima attenzione della polizia municipale e che le sanzioni possono essere elevate anche a posteriori controllando i dati d’accesso, ma la gestione tecnica del pilomat, spiegano, è a cura di Firenze Smart.

"La sera quando c’è la Ztl aperta la situazione nel centro storico non è semplice. La polizia municipale ha una pattuglia dedicata in quella zona: sia di giorno che di notte. Deve esserci però un intervento immediato – sottolinea il consigliere del Gruppo Misto Andrea Asciuti – ed un pugno duro e tolleranza zero per risolvere un problema che interessa diversi residenti".

Un problema che riguarda anche la vicina piazza Santa Maria Novella dove, soprattutto il weekend, i furbetti delle quattro ruote posteggiano ovunque. Le foto segnalazioni arrivano dal comitato Firenze Oltrarno e Centro Storico: i veicoli sono parcheggiati nei posti dei residenti, sugli attraversamenti, nell’area che, anche in questo caso, sarebbe pedonale.

Quindi il comitato torna a chiedere una Ztl tutti i giorni di tutto l’anno dalle ore 6,30 alle 1,30 del giorno successivo.

R.C.