Piazza Ghiberti cambia livrea con la partecipazione del paese

La nuova piazza Ghiberti inizia a prendere vita. Un percorso partecipato, che ha come obiettivo quello di costruire in modo comunitario uno degli spazi più importanti del territorio comunale di Pelago. Anche per questo oggi, martedì, alle 18,30 nella sala del consiglio del municipio di Pelago in via del Ponte Vecchio 1, ci sarà la presentazione pubblica della prima parte dei lavori di riqualificazione di piazza Ghiberti. Un passaggio fondamentale, davanti al quale viene richiesta la partecipazione dei cittadini in modo da avviare un dialogo costruttivo ed in grado di adeguare il nascente progetto alle reali esigenze.

"La riqualificazione di piazza Ghiberti - dice il sindaco di Pelago, Nicola Povoleri - rappresenta un passo significativo per l’arricchimento della vita comunitaria a Pelago".