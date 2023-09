Piazza di Compiobbi, Fiesole: Sindaco Ravoni: "Situazione Intollerabile"

"Se avessi saputo della manifestazione di protesta sul blocco dei lavori avrei sicuramente partecipato come Comune di Fiesole. Non è tollerabile che la piazza di Compiobbi sia abbandonata in questo stato". Il sindaco Anna Ravoni all’indomani nell’assemblea delle associazioni locali rompe il silenzio e esorta Città Metropolitana, Ente capofila, a riprendere la costruzione della passerella ciclopedonale sull’Arno, il cui stop si riflette sulla vivibilità di piazza Mazzini. "Intanto metteremo due panchine di tasca nostra. Almeno i cittadini – prosegue Ravoni- potranno sedersi nell’attesa del bus e accanto alla fontanella, che sarà riattivata".

Di situazione complessa parla il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che con la collega di Fiesole ha diffuso una nota con un appello al sindaco metropolitano Dario Nardella "affinché la Metrocittà recuperi le risorse, circa mezzo milione di euro, necessarie per avviare la gara e ripartire con i lavori". Il milione e 700mila euro stanziato nel 2016 non è infatti più sufficiente a coprire i costi.