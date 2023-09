Piazza dei Popoli, che successo. E la Bandabardò strega il pubblico

Si è chiusa la sesta edizione di Piazza dei Popoli, il festival dedicato alle tematiche internazionali e alla conoscenza del mondo globale, andato in scena inpiazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve. Laboratori per i più piccoli, teatro, presentazioni di libri e musica, culminati con l’evento di chiusura affidato al concerto della Bandabardò, che ha regalato al pubblico un viaggio fatto di note e parole. Il tema di quest’anno è stato ’terra e libertà’, e ha avuto come filo conduttore il diritto di muoversi e vivere in ogni Stato, la libertà di poter lasciare e poter ritornare nella propria terra. "Un’edizione di successo – dice il vicesindaco di Pontassieve, Carlo Boni –. Un ringraziamento a tutti i volontari, alle associazioni, agli sponsor che ci hanno accompagnato e che hanno permesso di arricchire la rassegna".